Золотые и серебряные слитки в Азербайджане дешевеют

БАКУ /Trend/ - Цены на золотые и серебряные слитки в Азербайджане в пятницу продолжают снижаться, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота 15 марта подешевела по сравнению с предыдущим показателем на 8,5425 маната, составив 2206,804 маната, серебра – на 0,165 маната, до 25,9619 маната, платины - на 9,265 маната, до 1410,048 , а унция палладия подорожала на 12,597 маната, до 2642,31 маната.

Название 15.03.2019 14.03.2019 Золото XAU 2206,804 2215,3465 Серебро XAG 25,9619 26,1269 Платина XPT 1410,048 1419,313 Палладий XPD 2642,31 2629,713

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 15 марта составляет 1,7 AZN/USD.

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