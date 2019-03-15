Золотые и серебряные слитки в Азербайджане дешевеют

БАКУ /Trend/ - Цены на золотые и серебряные слитки в Азербайджане в пятницу продолжают снижаться, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота 15 марта подешевела по сравнению с предыдущим показателем на 8,5425 маната, составив 2206,804 маната, серебра – на 0,165 маната, до 25,9619 маната, платины - на 9,265 маната, до 1410,048 , а унция палладия подорожала на 12,597 маната, до 2642,31 маната.
|
Название
|
15.03.2019
|
14.03.2019
|
Золото
|
XAU
|
2206,804
|
2215,3465
|
Серебро
|
XAG
|
25,9619
|
26,1269
|
Платина
|
XPT
|
1410,048
|
1419,313
|
Палладий
|
XPD
|
2642,31
|
2629,713
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
Официальный курс на 15 марта составляет 1,7 AZN/USD.
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