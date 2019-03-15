Золотые и серебряные слитки в Азербайджане дешевеют

15 марта 2019 10:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цены на золотые и серебряные слитки в Азербайджане в пятницу продолжают снижаться, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота 15 марта подешевела по сравнению с предыдущим показателем на 8,5425 маната, составив 2206,804 маната, серебра – на 0,165 маната, до 25,9619 маната, платины - на 9,265 маната, до 1410,048 , а унция палладия подорожала на 12,597 маната, до 2642,31 маната.

Название

15.03.2019

14.03.2019

Золото

XAU

2206,804

2215,3465

Серебро

XAG

25,9619

26,1269

Платина

XPT

1410,048

1419,313

Палладий

XPD

2642,31

2629,713

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 15 марта составляет 1,7 AZN/USD.

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