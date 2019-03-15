Официальный курс маната к мировым валютам на 15 марта

15 марта 2019 10:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 15 марта установлен на уровне 1,7 и 1,9241 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу.

Курсы валют

15.03.2019

1 доллар США

1 USD

1.7

1 евро

1 EUR

1.9241

1 австралийский доллар

1 AUD

1.2037

1 аргентинский песо

1 ARS

0.0417

1 белорусский рубль

1 BYN

0.7968

1 бразильский реал

1 BRL

0.4420

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0.4628

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0.1173

100 южнокорейских вон

100 KRW

0.1493

1 чешская крона

1 CZK

0.0750

100 чилийских песо

100 CLP

0.2532

1 китайский юань

1 CNY

0.2530

1 датская крона

1 DKK

0.2579

1 грузинский лари

1 GEL

0.6333

1 гонконгский доллар

1 HKD

0.2166

1 индийская рупия

1 INR

0.0245

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2.2516

100 индонезийских рупий

100 IDR

0.0119

100 иранских риалов

100 IRR

0.0040

1 шведская крона

1 SEK

0.1829

1 швейцарский франк

1 CHF

1.6955

1 израильский шекель

1 ILS

0.4706

1 канадский доллар

1 CAD

1.2770

1 кувейтский динар

1 KWD

5.5959

1 казахский тенге

1 KZT

0.0045

1 киргизский сом

1 KGS

0.0241

100 ливанских фунтов

100 LBP

0.1126

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0.4156

1 мексиканский песо

1 MXP

0.0880

1 молдавская лея

1 MDL

0.0990

1 египетский фунт

1 EGP

0.0979

1 норвежская крона

1 NOK

0.1986

100 узбекских сомов

100 UZS

0.0199

1 польский злотый

1 PLN

0.4470

1 российский рубль

1 RUB

0.0260

1 сингапурский доллар

1 SGD

1.2546

1 саудовский риал

1 SAR

0.4533

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2.3646

1 турецкая лира

1 TRY

0.3110

1 тайваньский доллар

1 TWD

0.0550

1 таджикский сомони

1 TJS

0.1801

1 новый туркменский манат

1 TMM

0.4857

1 украинская гривна

1 UAH

0.0631

100 японских иен

100 JPY

1.5220

1 новозеландский доллар

1 NZD

1.1636

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