Центробанк Азербайджана огласил инфляционные ожидания на этот год

БАКУ /Trend/ - В январе-феврале 2019 года инфляция в Азербайджане составила 0,8 процента по отношению к показателям на конец прошлого года, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Центральный банк (ЦБА ) страны.

Как отмечается, продовольственная продукция подорожала на 2,1 процента, непродовольственная – на 0,2 процента. Цены на услуги снизились на 0,6 процента.

«Рост цен на продовольственную продукцию в первую очередь связан с сезонными факторами. Цены на 15 процентов продуктов, которые входят в продовольственную корзину, остались без изменений, у 16 процентов продуктов - подешевели. У 85 процентов подорожавших продуктов рост составил менее двух процентов», - говорится в сообщении ЦБА.

В январе-феврале 2019 года среднегодовая инфляция составила 1,9 процента, что на 2,8 процентных пунктов меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

Как отмечается, с момента последнего собрания правления Центрального банка значительных изменений по инфляционным ожиданиям у бизнеса в стране не было. Опросы ЦБА показали, что за последние два месяца инфляционные ожидания в сфере торговли, ненефтяной переработки и строительства снизились, в секторе услуг, наоборот, выросли. Среди домохозяйств доля тех, кто ожидает ускорения темпов инфляции, не изменилась.

На этот год ЦБА ожидает инфляцию на уровне четырех процентов (± два процента).

(Автор: Азад Гасанли)

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