Доходность на депозитных аукционах Центробанка Азербайджана снизилась

15 марта 2019 14:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) 18 марта проведет очередной депозитный аукцион, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ЦБА.

В рамках аукциона Центробанк планирует привлечь 350 миллионов манатов. Аукцион пройдет на торговой платформе Bloomberg.

Процентная ставка по депозитам будет варьировать в пределах 7,01-8,99 процента. Срок размещения средств - 14 дней.

Отметим, что ранее ставка по депозитам составляла 7,26-9,24 процента. Снижение доходности связано с изменением учетной ставки с 9,25 до девяти процентов.

Центробанк начал проводить депозитные аукционы с середины июня 2016 года.

В Азербайджане действуют 30 банков, в том числе два - с государственным участием.

Официальный курс на 15 марта составляет 1,7 AZN/USD.

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