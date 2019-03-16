Недельный оборот на Бакинской фондовой бирже составил почти 250 млн манатов

16 марта 2019 10:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Недельный оборот на Бакинской фондовой бирже (БФБ) с 11 по 15 марта составил 249,2 миллиона манатов, сообщает в субботу Trend со ссылкой на данные биржи.

Большая часть операций пришлась на размещение нот Центрального банка Азербайджана на сумму 233,8 миллиона манатов. Всего были размещены 2,3 миллиона нот по цене от 93,3873 маната до 1 008,8333 маната.

Объем торгов облигациями на вторичном рынке составил 10,8 миллиона манатов.

На долларовые сделки по облигациям в течение недели пришлись 84,7 тысячи долларов (144,1 тысячи манатов), на манатные облигации – 10,7 миллиона манатов.

Все сделки по долларовым облигациям пришлись на азербайджанскую госкомпанию SOCAR, по манатным облигациям - на министерство финансов и Азербайджанский ипотечный и кредитно-гарантийный фонд.

В течение прошлой недели на вторичном рынке БФБ также были заключены сделки по акциям на общую сумму 65,7 тысячи манатов.

РЕПО-операции составили 4,5 миллиона манатов.

Официальный курс на 16 марта составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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