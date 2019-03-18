Международный банк Азербайджана перенимает турецкий опыт в сфере инноваций

БАКУ /Trend/ - Делегация во главе с председателем правления Международного банка Азербайджана Аббасом Ибрагимовым посетила с рабочим визитом Турцию. В рамках визита были проведены встречи с руководством ведущих финансовых институтов Турции QNB Finansbank и İş Bankası, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на банк.

Как известно, с начала этого года банк при поддержке международных консультантов готовит стратегический план деятельности на ближайшие три года. Обмен опытом с турецкими банками предусмотрен новой стратегией Международного банка Азербайджана. В связи с этим для банка важно изучение и применение прогрессивного опыта, полученного иностранными банками в разных сферах, а в частности турецкими и российскими.

Аббас Ибрагимов, председатель правления Международного банка Азербайджана, отметил, что визит был довольно успешным: «И Finansbank, и İş Bankası являются финансовыми институтами, которые играют важную стратегическую роль в экономической жизни Турции и региона в целом. Состоялись интересные дискуссии с сотрудниками банков по вопросам цифрового банкинга, ИТ трансформации, передового опыта управления рисками и инновационных финансовых инструментов, предлагаемых для реального сектора. Мы считаем, что такого рода встречи и приобретенный опыт будут полезны для деятельности Международного банка Азербайджана».

Аббас Ибрагимов сказал, что отношения с иностранными банками, в том числе турецкими, будут развиваться. По его словам, возможности сотрудничества с турецкими банками и применения инновационных технологий, с учетом особенностей рынка будут практиковаться в проекте стратегии Международного банка Азербайджана и применяться в будущей деятельности банка.

Информацию о продуктах и услугах Международного банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, а также во всех 36 филиалах и 40 отделениях банка, позвонив в Информационный центр по номеру 937, а также на официальной страничке банка в социальной сети Facebook.

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