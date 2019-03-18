ВТБ (Азербайджан) проведет очередное общее собрание акционеров

18 марта 2019 16:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - ВТБ (Азербайджан) проведет очередное общее собрание акционеров, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на банк.

Собрание состоится 30 апреля 2019 года в 11.00 в головном офисе банка по адресу: г. Баку, пр. Хатаи, дом 38.

Повестка дня заседания включает следующие вопросы: избрание секретаря очередного Общего собрания акционеров банка, рассмотрение финансовой отчетности банка за 2018 год, рассмотрение предложений о распределении прибыли банка за 2018 год и выплате дивидендов, об одобрении сделок банка, о составе Наблюдательного совета банка

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