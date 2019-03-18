Стартует проект Access Bankers School

18 марта 2019 16:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Основу успеха AccessBank составляют высококвалифицированные кадры. Многие из них начали свою карьеру в банке и стали профоссионалами в своей сфере. AccessBank запускает проект Access Bankers School для тех, кто хочет построить успешную карьеру, развиваясь в данном секторе. Целью проекта является поддержка профессиональных шагов обладающей высоким потенциалом молодежи, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на банк.

Кандидаты, принимающие участие в проекте, который продлится 12 недель, пройдут подготовку в головном офисе банка и филиалах. Участники ознакомятся с такими направлениями, как работа с клиентами в сфере кредитования микро, малого и среднего бизнеса, предоставление широкого спектра некредитных банковских продуктов и услуг, казначейство и управление рисками.

Требования к кандидатам:

  • Как минимум степень бакалавра
  • Умение работать в команде
  • Аналитическое мышление
  • Желание построить карьеру в AccessBank
  • Желание и возможность работать в региональных филиалах
  • Приветствуется знание русского и / или английского языка
  • Опыт работы не требуется, но при наличии считается преимуществом.

Лицам, прошедшим отборочный этап, предоставляются следующие возможности:

  • Уникальная возможность профессионального развития
  • Заключение трудового контракта с первых дней обучения
  • Гарантированная зароботная плата в период обучения
  • Возможность ознакомиться одновременно с несколькими направлениями деятельности банка
  • Возможность карьерного роста в AccessBank.

Для участия в проекте Access Bankers School необходимо зарегистрироваться до 31 марта 2019 года, пройдя по линку (https://www.accessbank.az/ru/our-bank/bankers-school/). В течение последующих трех недель (31 марта - 21 апреля) будет осуществлен отбор среди кандидатов и прошедшим отбор будет предоставлена информация посредством электронного письма или SMS-оповещения.

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