Стартует проект Access Bankers School

БАКУ /Trend/ - Основу успеха AccessBank составляют высококвалифицированные кадры. Многие из них начали свою карьеру в банке и стали профоссионалами в своей сфере. AccessBank запускает проект Access Bankers School для тех, кто хочет построить успешную карьеру, развиваясь в данном секторе. Целью проекта является поддержка профессиональных шагов обладающей высоким потенциалом молодежи, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на банк.
Кандидаты, принимающие участие в проекте, который продлится 12 недель, пройдут подготовку в головном офисе банка и филиалах. Участники ознакомятся с такими направлениями, как работа с клиентами в сфере кредитования микро, малого и среднего бизнеса, предоставление широкого спектра некредитных банковских продуктов и услуг, казначейство и управление рисками.
Требования к кандидатам:
- Как минимум степень бакалавра
- Умение работать в команде
- Аналитическое мышление
- Желание построить карьеру в AccessBank
- Желание и возможность работать в региональных филиалах
- Приветствуется знание русского и / или английского языка
- Опыт работы не требуется, но при наличии считается преимуществом.
Лицам, прошедшим отборочный этап, предоставляются следующие возможности:
- Уникальная возможность профессионального развития
- Заключение трудового контракта с первых дней обучения
- Гарантированная зароботная плата в период обучения
- Возможность ознакомиться одновременно с несколькими направлениями деятельности банка
- Возможность карьерного роста в AccessBank.
Для участия в проекте Access Bankers School необходимо зарегистрироваться до 31 марта 2019 года, пройдя по линку (https://www.accessbank.az/ru/our-bank/bankers-school/). В течение последующих трех недель (31 марта - 21 апреля) будет осуществлен отбор среди кандидатов и прошедшим отбор будет предоставлена информация посредством электронного письма или SMS-оповещения.
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