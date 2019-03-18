Bank Respublika будет выдавать кредиты наличными под 16% годовых в "Торпаг Чершенбеси"!

18 марта 2019 16:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - По случаю национального праздника Новруз, Bank Respublika продолжает кампанию «Газандыран Чершенбелер», сообщает в понедельник Trend со ссылкой на банк.

В рамках «Торпаг чершенбеси» банк порадует клиентов, которые нуждаются в дополнительных средствах, чтобы сделать праздничные покупки, купить подарки для близких и реализовать планы.

Так, только один день 19 марта банк упростит условия потребительских кредитов и снизит процентные ставки. Клиенты, обратившиеся в банк, смогут получить кредит наличными сроком на один год под 16 процентов годовых и на выгодных условиях! Максимальная сумма кредита составляет 20 000 манатов. В зависимости от официального дохода, кредит до 10 000 манатов может быть предоставлен и без поручителей.

Все клиенты банка с помощью своих смартфонов, воспользовавшись услугой WhatsAppКредит, с легкостью и без лишней потери времени, смогут подать заявку на кредит по номеру (050) 24 59 144, не выходя из дома в любом месте. Кроме того, клиенты, воспользовавшись мобильным приложением Mobil Şöbə, смогут погасить кредит, а также выполнять другие оплаты, не посещая офис банка.

Если Вы хотите с приходом весны обрадовать своих любимых и реализовать свои планы, не упустите эту возможность!

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, странице банка в Facebook или по номеру 144.

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