Центробанк Азербайджана выставит на продажу ноты

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) 19 марта 2019 года состоится аукцион по размещению краткосрочных нот Центрального банка Азербайджана на 300 миллионов манатов, сообщает в Trend со ссылкой на БФБ.

На аукцион будут выставлены три миллионов ценных бумаг номиналом 100 манатов каждая, со сроком обращения 29 дней. Срок погашения нот – 17 апреля 2019 года.

Краткосрочные ноты являются инструментом денежно-кредитной политики для регулирования денежной массы в обороте. Приобретать ноты могут только банки.

Согласно требованиям, каждый банк может подать не более двух заявок - одну конкурентную и одну неконкурентную.

Официальный курс на 18 марта составляет 1,7 AZN/USD.

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