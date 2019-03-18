Большая часть суточного оборота Бакинской фондовой биржи пришлась на облигации на вторичном рынке

БАКУ /Trend/ - Оборот ценных бумаг на Бакинской фондовой бирже (БФБ) 18 марта составил 9,6 миллиона манатов, следует из статистических данных, опубликованных на сайте биржи.

Большая часть операций пришлась на облигации на вторичном рынке. Суточный объем операций с облигациями на бирже составил 6,6 миллиона манатов. В течение дня сделки заключались по манатным облигациям министерства финансов Азербайджана (6,57 миллиона манатов) и долларовым облигациям азербайджанской госкомпании SOCAR (14,4 тысячи долларов – 24,6 тысячи манатов).

На вторичном рынке акций БФБ объем сделок составил 456 манатов. За день были заключены 228 сделок по акциям.

Объем осуществленных операций РЕПО составил 3,05 миллиона манатов.

Официальный курс на 18 марта составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.