Bank Respublika организовал праздничное веселье в школах-интернатах в Загатале и Балакене

19 марта 2019 15:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Осуществивший в прошлом году множество полезных социальных проектов Bank Respublika, в канун праздника Новруз реализовал социальный проект «Весенняя радость» для детей в удаленных школах-интернатах интеграционного обучения, расположенных за пределами столицы, сообщает во вторник Trend со ссылкой на банк.

В рамках проекта сотрудники банка осуществили желание детей из школ-интернатов, расположенные в городе Загатала и Балакен, организовав для них праздник весны

На праздничном мероприятии дети танцевали, пели задорные песенки и читали стихи вместе с главными персонажами праздника - с Коса и Кечял.

На празднике сотрудники банка создали по-настоящему праздничное настроение для более 100 детей, лишенных родительской опеки и из малообеспеченных семей, поздравили их с праздником и подарили воспитанникам школы интерната праздничные подарки.

Согласно информации, полученной из банка, в рамках стратегии, проводимой Bank Respublika в текущем году, будут реализованы проекты не только в направлении бизнеса, но и социальной сфере во благо общества.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, странице банка в Facebook или по номеру 144.

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