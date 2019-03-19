Центробанк Азербайджана привлечет у банков 350 млн манатов

19 марта 2019 16:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) 27 марта 2019 года проведет очередной депозитный аукцион, сообщает во вторник Trend со ссылкой на ЦБА.

В рамках аукциона Центробанк планирует привлечь 350 миллионов манатов. Аукцион пройдет на торговой платформе Bloomberg.

Процентная ставка по депозитам будет варьировать в пределах 7,01-8,99 процента. Срок размещения средств - 12 дней.

Центробанк начал проводить депозитные аукционы с середины июня 2016 года.

В Азербайджане действуют 30 банков, в том числе два - с государственным участием.

Официальный курс на 19 марта составляет 1,7 AZN/USD.

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