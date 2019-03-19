Банки Азербайджана в праздничные дни будут работать в усиленном режиме (СПИСОК)

19 марта 2019 17:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Во время праздника Новруз (20-26 марта) в Азербайджане будут работать 152 филиала и отделения 24 банков, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Палату надзора над финансовыми рынками.

Как отмечается, в регионах страны будут работать 46 филиалов и отделений пяти банков. В частности, они будут работать в Сумгайыте, Хырдалане, Гяндже, Лянкаране, Шеки, Хачмазе, Губе, Барде, Нахчыване.

13 филиалов восьми банков в Баку будут работать круглосуточно.

Кроме того, на праздниках будет действовать специальная мониторинговая группа Палаты надзора над финансовыми рынками. Потребители смогут обратиться по любому вопросу на горячую линию:

Телефон: 493-50-58 (внутренний 357);

Mail: Azar.Guluyev@fimsa.az;

Мобильный: +994 70 908 62 21;

Контактное лицо: Азер Гулуев.

Список филиалов и отделений банков, которые будут работать 20-26 марта

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