Kapital Bank принял участие в очередной международной конференции

19 марта 2019 17:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - 13-14 марта 2019 года представители Kapital Bank и PASHA Holding приняли участие в международном форуме в Дубае, сообщает во вторник Trend со ссылкой на банк

Форум был организован Банковской Ассоциацией по финансам и торговле (BAFT), которая является дочерней структурой Американской Банковской Ассоциации. В форуме, который проходил под лозунгом «Меняй. Адаптируй. Развивай» участвовали советник председателя правления Kapital Bank по международным делам Вугар Садиг и главный экономист PASHA Holding – Эльман Эминов.

Мероприятие запомнилось выступлениями различных международных экспертов на тему инновационных технологий, комплаенс и ряду других вопросов. В ходе мероприятия были обсуждены такие темы, как «Комплаенс в Эпоху цифровых трансформаций», «Технология трансформации платежей» и другие.

Советник председателя правления Kapital Bank по международным делам Вугар Садиг отметил, что основной целью мероприятия в этом году является обсуждение важности новых технологий в финансовом секторе. Инновации, как часть цифровой трансформации, создают новые возможности для удовлетворения высоких ожиданий клиентов, обеспечивают кибербезопасность, способствует созданию новой нормативной политики, а также создают почву для того, чтобы быть готовым к предупреждениям о мошенничестве.

Главный экономист PASHA Holding Эльман Эминов, выступающий на панели «Экономическая реальность MENA», отметил, что регион MENA в основном характеризуется производством и экспортом нефти. С этой точки зрения основными экономическими вопросами, стоящими на повестке дня, станут динамика цен на нефть в ближайшей и среднесрочной перспективе, а также повышение участия частного сектора в общей экономической активности.

Следует отметить, что отделение MENA (Middle East, North Africa) было создано организацией BAFT в 2017 году с целью обсуждение важных вопросов региона.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 99 филиалах и 13 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка, в социальных сетях, а также, связавшись с центром обслуживания клиентов по номеру 196.

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