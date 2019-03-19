Сотни наследников шехидов в Азербайджане получили материальную помощь в преддверии праздника

19 марта 2019 23:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане продолжается работа по обеспечению наследников шехидов единовременной выплатой (11 тысяч манатов).

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения, в качестве важного шага в этом направлении, во время заседании Комиссии министерства 11 марта было принято решение о выдаче единовременной выплаты 1928 наследникам 1200 шехидов.

Уже завершился перевод единовременных выплат на банковские счета этих наследников.

Количество шехидов, наследникам которых будут выплачены единовременные выплаты, составляет 12268 человек. С ноября прошлого года началась выдача единовременной выплаты наследникам этих шехидов. До сегодняшнего дня единовременной выплатой были обеспечены 7894 наследника 5491 шехида.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Талех Агавердиев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане совершенствуются правила по усыновлению
Общество 18 марта 13:37
В Баку обсудили итоги твининг-проекта в поддержку пенсионных реформ (ФОТО)
Финансы 13 марта 15:13
В Азербайджане сотни людей до праздника Новруз получат материальную помощь от государства
Финансы 11 марта 20:52
В Азербайджане откроется тридцать тысяч новых рабочих мест
Бизнес 6 марта 13:46
В Азербайджане в среднем на 30% увеличились зарплаты 450 тыс работников - министерство
Финансы 5 марта 13:50
В Азербайджане создается современная и прозрачная модель управления в сфере усыновления (ФОТО)
Общество 28 февраля 15:34
Лента новостей
В США отель предложил гостям вернуть украденные вещи и получить приз
США 00:26
Власти Франции подсчитали ущерб от манифестаций "желтых жилетов"
Европа 00:24
США готовы быстро заключить торговые соглашения с Британией после Brexit
США 00:23
США намерены объявить Бразилию главным союзником из стран, не входящих в НАТО
США 19 марта 23:56
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с праздником Новруз
Политика 19 марта 23:47
Число погибших в результате циклона в Мозамбике превысило 200
Другие страны 19 марта 23:24
Жена экс-главы Интерпола подала жалобу из-за попытки похищения
В мире 19 марта 23:19
Google анонсировала собственную игровую платформу Stadia
В мире 19 марта 23:06
Стали известны места проведения праздничных мероприятий в Баку
Общество 19 марта 22:58