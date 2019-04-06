Недельный оборот на Бакинской фондовой бирже превысил 250 млн манатов

БАКУ /Trend/ - Недельный оборот на Бакинской фондовой бирже (БФБ) с первого по пятое апреля составил почти 251 миллионов манатов, сообщает в субботу Trend со ссылкой на данные биржи.

Большая часть операций пришлась на размещение нот Центрального банка Азербайджана на сумму 249,3 миллиона манатов. Всего были размещены 2,5 миллиона нот по цене от 99,4581 маната до 1 025 маната.

Объем торгов облигациями на вторичном рынке составил 1,5 миллиона манатов.

На долларовые сделки по облигациям в течение недели пришлись 42,3 тысячи долларов (71,9 тысячи манатов), на манатные облигации – 1,4 миллиона манатов.

Все сделки по долларовым облигациям пришлись на азербайджанскую госкомпанию SOCAR, по манатным облигациям - на министерство финансов Азербайджана.

В течение прошлой недели на вторичном рынке БФБ также были заключены сделки по акциям на общую сумму 217,6 тысячи манатов.

Официальный курс на шестое апреля составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Автор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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