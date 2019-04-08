Золотые и серебряные слитки в Азербайджане подорожали

БАКУ /Trend/ - Цены на золотые и серебряные слитки в Азербайджане в понедельник выросли по сравнению с предыдущими показателями, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота 8 апреля подорожала на 11,696 маната, составив 2203,88 маната, серебра – на 0,0077 маната, до 25,741 маната, платины - на 29,5545 маната, до 1543,2175, а цена на унцию палладия поднялась по сравнению с прошлым показателем на 11,577 маната, до 2347,105 маната.

Название 08.04.2019 05.04.2019 Золото XAU 2203,88 2192,184 Серебро XAG 25,741 25,7333 Платина XPT 1543,2175 1513,663 Палладий XPD 2347,105 2335,528

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на восьмое апреля составляет 1,7 AZN/USD.

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