Золотые и серебряные слитки в Азербайджане подорожали

БАКУ /Trend/ - Цены на золотые и серебряные слитки в Азербайджане в понедельник выросли по сравнению с предыдущими показателями, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота 8 апреля подорожала на 11,696 маната, составив 2203,88 маната, серебра – на 0,0077 маната, до 25,741 маната, платины - на 29,5545 маната, до 1543,2175, а цена на унцию палладия поднялась по сравнению с прошлым показателем на 11,577 маната, до 2347,105 маната.
|
Название
|
08.04.2019
|
05.04.2019
|
Золото
|
XAU
|
2203,88
|
2192,184
|
Серебро
|
XAG
|
25,741
|
25,7333
|
Платина
|
XPT
|
1543,2175
|
1513,663
|
Палладий
|
XPD
|
2347,105
|
2335,528
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
Официальный курс на восьмое апреля составляет 1,7 AZN/USD.
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