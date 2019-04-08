Казахстанская нацвалюта подешевела к доллару

8 апреля 2019 09:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Средневзвешенный курс доллара на утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) 8 апреля составил 380,27 тенге, сообщает Trend со ссылкой на казахстанские СМИ.

Таким образом, национальная валюта Казахстана подешевела к доллару на 0,57 тенге по сравнению с утренней сессией 5 апреля (379,7 тенге за доллар США).

На торгах долларом США на утренней сессии минимальный курс сложился на уровне 380 тенге за доллар США, максимальный — 380,59 тенге, а курс закрытия — 380,59 тенге за доллар.

Объем торгов по доллару составил 35,99 миллиона долларов, а число сделок по операциям с валютой — 87.

Официальный курс Национального банка Казахстана на 8 апреля составляет 379,84 тенге за доллар. В обменных пунктах Астаны и Алматы максимальный курс продажи американской валюты - 382 тенге.

(Автор: Рашид Ширинов)

Твиттер: @ShirinovRashid

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Более половины казахстанцев покупает автомобили местной сборки
Бизнес 10:43
Три индустриальные зоны будут развивать в Туркестанской области Казахстана
Казахстан 7 апреля 17:35
Касым-Жомарт Токаев: Охрана здоровья казахстанцев под моим пристальным вниманием
Казахстан 7 апреля 16:59
Air Astana приостановила полеты в Индию
Казахстан 6 апреля 21:23
Казахстан намерен наладить совместное производства тракторов с индийскими компаниями
Бизнес 6 апреля 13:14
Нацбанк Казахстана установил новые курс тенге к инвалютам
Финансы 6 апреля 12:31
Лента новостей
Китай выделит крупный кредит на строительство двух ГЭС в Узбекистане
Энергетика 11:26
В ходе встречи президентов Турции и России будет обсуждена ситуация на Южном Кавказе
Турция 11:24
Объем ипотечных кредитов в Азербайджане значительно вырос
Финансы 11:15
Оглашены сроки реализации нового совместного проекта Азербайджана и Турции
Турция 11:13
SOCAR построит Центр исследований и разработок в нефтехимической сфере в Турции
Энергетика 11:10
Китай выделит крупный кредит на строительство двух ГЭС в Узбекистане
Энергетика 11:09
В восточной провинции Турции запрещено проведение общественных мероприятий
Турция 11:03
Baku Electronics – 25 лет на рынке! (ФОТО)
Бизнес 11:00
Народная артистка Азербайджана срывала в Баку афиши Лолиты (ВИДЕО)
Культура 10:55