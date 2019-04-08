Казахстанская нацвалюта подешевела к доллару

БАКУ /Trend/ - Средневзвешенный курс доллара на утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) 8 апреля составил 380,27 тенге, сообщает Trend со ссылкой на казахстанские СМИ.

Таким образом, национальная валюта Казахстана подешевела к доллару на 0,57 тенге по сравнению с утренней сессией 5 апреля (379,7 тенге за доллар США).

На торгах долларом США на утренней сессии минимальный курс сложился на уровне 380 тенге за доллар США, максимальный — 380,59 тенге, а курс закрытия — 380,59 тенге за доллар.

Объем торгов по доллару составил 35,99 миллиона долларов, а число сделок по операциям с валютой — 87.

Официальный курс Национального банка Казахстана на 8 апреля составляет 379,84 тенге за доллар. В обменных пунктах Астаны и Алматы максимальный курс продажи американской валюты - 382 тенге.

(Автор: Рашид Ширинов)