Золотые и серебряные слитки в Азербайджане дорожают

БАКУ /Trend/ - Цены на золотые и серебряные слитки в Азербайджане во вторник поднялись по сравнению с предыдущими показателями, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота девятого апреля подорожала на 5,083 маната, составив 2208,963 маната, серебра – на 0,2041 маната, до 25,9451 маната, цена на унцию платины понизилась по сравнению с предыдущим показателем на 7,4205 маната, до 1535,797, палладия - на 1,836 маната, до 2345,269 маната.
|
Название
|
09.04.2019
|
08.04.2019
|
Золото
|
XAU
|
2208,963
|
2203,88
|
Серебро
|
XAG
|
25,9451
|
25,741
|
Платина
|
XPT
|
1535,797
|
1543,2175
|
Палладий
|
XPD
|
2345,269
|
2347,105
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
Официальный курс на девятое апреля составляет 1,7 AZN/USD.
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