Золотые и серебряные слитки в Азербайджане дорожают

9 апреля 2019 09:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цены на золотые и серебряные слитки в Азербайджане во вторник поднялись по сравнению с предыдущими показателями, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота девятого апреля подорожала на 5,083 маната, составив 2208,963 маната, серебра – на 0,2041 маната, до 25,9451 маната, цена на унцию платины понизилась по сравнению с предыдущим показателем на 7,4205 маната, до 1535,797, палладия - на 1,836 маната, до 2345,269 маната.

Название

09.04.2019

08.04.2019

Золото

XAU

2208,963

2203,88

Серебро

XAG

25,9451

25,741

Платина

XPT

1535,797

1543,2175

Палладий

XPD

2345,269

2347,105

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на девятое апреля составляет 1,7 AZN/USD.

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