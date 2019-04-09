Казахстанский тенге укрепился к доллару

9 апреля 2019 11:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Средневзвешенный курс доллара на утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) 9 апреля составил 379,59 тенге, сообщает Trend со ссылкой на казахстанские СМИ.

Таким образом, национальная валюта Казахстана укрепилась к доллару на 0,68 тенге по сравнению с утренней сессией 8 апреля (380,27 тенге за доллар США).

На торгах долларом США на утренней сессии минимальный курс сложился на уровне 379,4 тенге за доллар США, максимальный — 379,9 тенге, а курс закрытия — 379,9 тенге за доллар.

Объем торгов по доллару составил 24,3 миллиона долларов, а число сделок по операциям с валютой — 58.

Официальный курс Национального банка Казахстана на 9 апреля составляет 380,55 тенге за доллар. В обменных пунктах Астаны и Алматы максимальный курс продажи американской валюты - 381,5 тенге.

(Автор: Рашид Ширинов)

Твиттер: @ShirinovRashid

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