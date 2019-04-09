Банк ВТБ (Азербайджан) принял участие в заседании деловой миссии российских промышленных предприятий (ФОТО)

9 апреля 2019 15:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Делегация банка ВТБ (Азербайджан) приняла участие в заседании деловой миссии российских промышленных предприятий, которое состоялось в Баку в рамках визита министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова. Сотрудники банка провели ряд встреч с представителями крупнейших сельскохозяйственных и промышленных компаний, сообщает во вторник Trend со ссылкой на банк.

Кроме того, в рамках мероприятия председатель правления банка ВТБ (Азербайджан) Евгений Кирин принял участие в круглом столе, организованном представительством Российского Экспортного Центра в Азербайджане. Участники обсудили перспективы развития делового сотрудничества в сфере промышленности и вопросы цифровизации продуктовой линейки в данной сфере.

«Подобные мероприятия способствуют выстраиванию прямого диалога между предпринимателями России и Азербайджана. Банк ВТБ (Азербайджан) со своей стороны готов предложить выгодные условия для сотрудничества, внося свой вклад в развитие и укрепление экономических связей между нашими странами», - отметил Евгений Кирин.

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