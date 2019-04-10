Курс доллара в Казахстане продолжает снижаться

БАКУ /Trend/ - Средневзвешенный курс доллара на утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) 10 апреля 2019 года составил 379,55 тенге, сообщает Trend со ссылкой на фондовую биржу.

По сравнению с утренней сессией 9 апреля (379,59 тенге/$1) нацвалюта укрепилась к доллару на 0,04 тенге.

По информации KASE, на торгах долларом США на утренней сессии минимальный курс сложился на уровне 379,40 тенге за доллар США, максимальный — 380,10 тенге, курс закрытия составил 379,40 тенге за доллар.

Объем торгов по доллару составил 68 миллиона 914 тысяч долларов. Число сделок по операциям с валютой — 170.

В обменных пунктах Нур-Султана максимальный курс продажи американской валюты составляет 380,7 тенге, Алматы — 381,7 тенге.

Официальный курс Нацбанка на 10 апреля составляет 379,77 тенге за 1 доллар. Отметим, что официальный курс тенге к доллару на следующий день устанавливается по итогам двух сессий Казахстанской фондовой биржи.

Напомним, что на KASE во вторник по итогам утренней сессии торгов средневзвешенный курс доллара США понизился на 0,68 тенге - с 380,27 тенге до 379,59 тенге.

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