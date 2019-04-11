Минфин Азербайджана выставит на продажу облигации на крупную сумму

11 апреля 2019 22:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) 16 апреля состоится аукцион по размещению краткосрочных облигаций министерства финансов Азербайджана на 25 миллионов манатов, сообщает в четверг Trend со ссылкой на БФБ.

На аукционе будут размещены 2,5 миллиона ценных бумаг номиналом 100 манатов каждая, со сроком обращения 364 дня. Срок погашения нот – 14 апреля 2020 года.

Андеррайтером выпуска выступит инвестиционная компания PASHA Capital.

Официальный курс на 11 апреля составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Талех Агавердиев)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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