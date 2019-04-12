Банковские металлы в Азербайджане подешевели

БАКУ /Trend/ - Цены на банковские металлы в Азербайджане в пятницу понизились по сравнению с предыдущим показателем, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота 12 апреля подешевела на 24,463 маната, составив 2197,9555 маната, серебра - на 0,4093 маната, до 25,4731 маната, платины - на 20,604 маната, до 1519,97, палладия - на 28,1945 маната, до 2334,6015 маната.

Название 12.04.2019 11.04.2019 Золото XAU 2197,9555 2222,4185 Серебро XAG 25,4731 25,8824 Платина XPT 1519,97 1540,574 Палладий XPD 2334,6015 2362,796

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 12 апреля составляет 1,7 AZN/USD.

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