Банковские металлы в Азербайджане подешевели

БАКУ /Trend/ - Цены на банковские металлы в Азербайджане в пятницу понизились по сравнению с предыдущим показателем, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота 12 апреля подешевела на 24,463 маната, составив 2197,9555 маната, серебра - на 0,4093 маната, до 25,4731 маната, платины - на 20,604 маната, до 1519,97, палладия - на 28,1945 маната, до 2334,6015 маната.
|
Название
|
12.04.2019
|
11.04.2019
|
Золото
|
XAU
|
2197,9555
|
2222,4185
|
Серебро
|
XAG
|
25,4731
|
25,8824
|
Платина
|
XPT
|
1519,97
|
1540,574
|
Палладий
|
XPD
|
2334,6015
|
2362,796
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
Официальный курс на 12 апреля составляет 1,7 AZN/USD.
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