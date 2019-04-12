Когда в Азербайджане будет готов список лиц, которые получат компенсацию по проблемным кредитам?

12 апреля 2019 15:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Палата надзора над финансовыми рынками Азербайджана после 15 апреля опубликует список всех граждан, которые получат компенсацию по проблемным кредитам, сообщили в пятницу Trend в финансовом регуляторе.

Информация будет опубликована на официальном сайте Палаты. Также данные о проблемных кредитах будут переданы в соответвующие банки, чьи клиенты брали кредиты.

Отметим, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ «О дополнительных мерах по решению проблемных кредитов физических лиц в Азербайджане».

В рамках указа предусматривается выплата компенсаций для граждан, чья кредитная нагрузка возросла в результате девальвации маната в феврале и декабре 2015 года. Также указ создает возможности для реструктуризации на льготных условиях как долларовых, так и манатных кредитов с просрочкой больше 360 дней.

Если сумма компенсации будет превышать 500 манатов, то эти средства будут переведены на счет физического лица, если меньше, то выплата будет осуществлена денежным переводом.

Соответствующие пластиковые карты, которые получат физические лица, будут выпускаться сроком на один год и являются бесплатными. Банки и почтовый оператор не имеют права взимать комиссию за выдачу, проведение операций с этими картами или осуществление денежных переводов.

(Автор: Хейраддин Насирзаде)

Twitter: @1nasirzade

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