Moody's ожидает повышения качества банковского надзора в Азербайджане

12 апреля 2019 19:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service ожидает, что текущие реформы в финансовом секторе Азербайджана повысят качество банковского надзора и обмена информацией, что позволит банкам лучше оценивать и управлять кредитными рисками, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-релиз агентства.

Эксперты Moody’s считают, что более строгие нормативные требования в отношении достаточности капитала и валютных рисков приведут к повышению уровня капитализации банков и снизят валютные риски по сравнению с 2014-2017 годами.

В частности, по оценкам Moody's, базовый капитал в процентах от взвешенных по риску активов в банках, оцененных Moody's, на которые приходится около двух третей банковского сектора, вырос в среднем на 20 процентов к концу 2018 года с 12 процентов на конец 2016 года.

За этот период этот рост был одним из самых значительных среди банковских систем в регионе. Более высокие уровни капитала частично позволили возобновить рост кредитования экономики в четвертом квартале 2018 года. Этот рост был, в основном, обусловлен кредитами в местной валюте, которые будут менее уязвимы к резкому обесценению маната.

"Хотя уровень проблемных кредитов остается высоким и составляет около 12 процентов от общего объема кредитов, Moody's также ожидает, что качество активов улучшится, сократив долговое бремя мелких розничных заемщиков", - говорится в сообщении.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Талех Агавердиев)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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