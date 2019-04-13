Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю

13 апреля 2019 09:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе унция золота в Азербайджане подешевела на 5,9245 маната (0,27 процента). Средневзвешенная стоимость унции золота, в свою очередь, составила 2209,4917 маната.

Изменение стоимости унции золота

1 апреля

2197,981

8 апреля

2203,88

2 апреля

2186,234

9 апреля

2208,963

3 апреля

2198,2785

10 апреля

2214,2415

4 апреля

2197,607

11 апреля

2222,4185

5 апреля

2192,184

12 апреля

2197,9555

Средняя стоимость за неделю

2194,4569

Средняя стоимость за неделю

2209,4917

На прошедшей неделе унция серебра подешевела на 0,2679 маната (1,04 процента). Соответственно, средневзвешенная стоимость унции серебра составила 25,7731 маната.

Изменение стоимости унции серебра

1 апреля

25,7632

8 апреля

25,741

2 апреля

25,5967

9 апреля

25,9451

3 апреля

25,813

10 апреля

25,824

4 апреля

25,7602

11 апреля

25,8824

5 апреля

25,7333

12 апреля

25,4731

Средняя стоимость за неделю

25,7333

Средняя стоимость за неделю

25,7731

На прошедшей неделе унция платины подешевела на 23,2475 маната (1,51 процента). Соответственно, средневзвешенная стоимость унции платины составила 1530,8551 маната.

Изменение стоимости унции платины

1 апреля

1449,59

8 апреля

1543,2175

2 апреля

1443,725

9 апреля

1535,797

3 апреля

1461,15

10 апреля

1514,717

4 апреля

1486,3355

11 апреля

1540,574

5 апреля

1513,663

12 апреля

1519,97

Средняя стоимость за неделю

1470,8927

Средняя стоимость за неделю

1530,8551

На прошедшей неделе унция палладия подешевела на 12,5035 маната (0,53 процента). Средневзвешенная стоимость унции палладия, в свою очередь, составила 2350,6393 маната.

Изменение стоимости унции палладия

1 апреля

2353,463

8 апреля

2347,105

2 апреля

2409,58

9 апреля

2345,269

3 апреля

2444,3705

10 апреля

2363,425

4 апреля

2397,6715

11 апреля

2362,796

5 апреля

2335,528

12 апреля

2334,6015

Средняя стоимость за неделю

2388,1226

Средняя стоимость за неделю

2350,6393

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