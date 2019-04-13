Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе унция золота в Азербайджане подешевела на 5,9245 маната (0,27 процента). Средневзвешенная стоимость унции золота, в свою очередь, составила 2209,4917 маната.
|
Изменение стоимости унции золота
|
1 апреля
|
2197,981
|
8 апреля
|
2203,88
|
2 апреля
|
2186,234
|
9 апреля
|
2208,963
|
3 апреля
|
2198,2785
|
10 апреля
|
2214,2415
|
4 апреля
|
2197,607
|
11 апреля
|
2222,4185
|
5 апреля
|
2192,184
|
12 апреля
|
2197,9555
|
Средняя стоимость за неделю
|
2194,4569
|
Средняя стоимость за неделю
|
2209,4917
На прошедшей неделе унция серебра подешевела на 0,2679 маната (1,04 процента). Соответственно, средневзвешенная стоимость унции серебра составила 25,7731 маната.
|
Изменение стоимости унции серебра
|
1 апреля
|
25,7632
|
8 апреля
|
25,741
|
2 апреля
|
25,5967
|
9 апреля
|
25,9451
|
3 апреля
|
25,813
|
10 апреля
|
25,824
|
4 апреля
|
25,7602
|
11 апреля
|
25,8824
|
5 апреля
|
25,7333
|
12 апреля
|
25,4731
|
Средняя стоимость за неделю
|
25,7333
|
Средняя стоимость за неделю
|
25,7731
На прошедшей неделе унция платины подешевела на 23,2475 маната (1,51 процента). Соответственно, средневзвешенная стоимость унции платины составила 1530,8551 маната.
|
Изменение стоимости унции платины
|
1 апреля
|
1449,59
|
8 апреля
|
1543,2175
|
2 апреля
|
1443,725
|
9 апреля
|
1535,797
|
3 апреля
|
1461,15
|
10 апреля
|
1514,717
|
4 апреля
|
1486,3355
|
11 апреля
|
1540,574
|
5 апреля
|
1513,663
|
12 апреля
|
1519,97
|
Средняя стоимость за неделю
|
1470,8927
|
Средняя стоимость за неделю
|
1530,8551
На прошедшей неделе унция палладия подешевела на 12,5035 маната (0,53 процента). Средневзвешенная стоимость унции палладия, в свою очередь, составила 2350,6393 маната.
|
Изменение стоимости унции палладия
|
1 апреля
|
2353,463
|
8 апреля
|
2347,105
|
2 апреля
|
2409,58
|
9 апреля
|
2345,269
|
3 апреля
|
2444,3705
|
10 апреля
|
2363,425
|
4 апреля
|
2397,6715
|
11 апреля
|
2362,796
|
5 апреля
|
2335,528
|
12 апреля
|
2334,6015
|
Средняя стоимость за неделю
|
2388,1226
|
Средняя стоимость за неделю
|
2350,6393
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