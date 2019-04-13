Казахстанская валюта продолжает укрепляться по отношению к доллару

13 апреля 2019 12:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Средневзвешенный курс доллара США с расчётами T+1 в тенге на 13-15 апреля составит 379,59 тенге за доллар (+1,63 тенге), сообщает Trend со ссылкой на Казахстанскую фондовую биржу (KASE).

Что касается других валют, 1 евро теперь будет равняться 429,43, 1 РР – 5,91 тенге, 1 фунт стерлингов – 496,28 тенге, японская йена – 3,39 тенге, 1 китайский юань – 56,58 тенге, 1 кыргызский сом – 5,44 тенге, 100 узбекских сумов – 4,49 тенге.

Указанный официальный курс тенге к доллару США установлен по состоянию по итогам двух сессий Казахстанской фондовой биржи (KASE) 12 апреля, в ходе которых средневзвешенный биржевой курс тенге сложился на уровне 379,59 тенге за 1 доллар при суммарном объеме торгов 91 538 тысяч долларов (+6 148 тысячи долларов).

Между тем официальный курс тенге к остальным валютам рассчитан через кросс-курсы.

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