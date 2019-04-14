Куда предпочитают вкладывать инвесторы в Азербайджане?

14 апреля 2019 09:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ -  Инвесторы в Азербайджане, работающие на фондовом рынке, больше заинтересованы в долговых инструментах.

Об этом Trend сказал заместитель директора инвестиционной компании InvestAZ Орхан Багиров.

По словам Багирова, тем не менее, в стране чаще всего отдают предпочтение банковским депозитам, нежели, например, облигациям.

"Если удастся снизить риск ликвидности, то можно будет перенаправить интерес инвесторов на фондовый рынок. Ведь на сегодняшний день облигации предлагают более выгодные условия, чем банковские депозиты", — сказал он.

Замдиректора уверен, что каждый инвестор должен быть заинтересован в доступе к этому рынку.

Говоря об облигациях, Багиров отметил, что в настоящее время наблюдается большой интерес к корпоративным облигациям.

"Компании, которые были на рынке два–три года назад, постоянно обращаются к нам за финансированием. Это, в свою очередь, также усиливает интерес других потенциальных компаний-эмитентов",  -  добавил он.

Что же касается самой компании, то по его словам, у InvestAZ есть много технологических проектов для развития рынка, которые планируется реализовать до конца года.

Отметим, что суммарный оборот биржевых сделок по всем инструментам на Бакинской фондовой бирже в январе 2019 года составил 1,9 миллиарда манатов, что меньше показателей аналогичного периода 2018 года на шесть процентов.

Объем рынка государственных ценных бумаг составил 1,4 миллиарда манатов (рост за год на 39,34 процента), оборот рынка корпоративных бумаг — 9,96 миллиона манатов (снижение в 4,5 раз), а объем рынка производных инструментов — 413,7 миллиона манатов (снижение на 57,2 процента).

(Автор: Хейраддин Насирзаде)

Twitter:@1nasirzade

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