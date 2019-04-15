Недельный оборот на Бакинской фондовой бирже составил почти 203 млн манатов

БАКУ /Trend/ - Недельный оборот на Бакинской фондовой бирже (БФБ) с 8 по 11 апреля составил 202,8 миллиона манатов, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на данные биржи.

Большая часть операций пришлась на размещение нот Центрального банка Азербайджана на сумму 186,2 миллиона манатов. Всего были размещены 1,9 миллиона нот по цене от 99,3053 маната до 101,0231 маната.

Объем торгов облигациями на вторичном рынке составил 7,9 миллиона манатов.

На долларовые сделки по облигациям в течение недели пришлись 583,5 тысячи долларов (992 тысячи манатов), на манатные облигации 6,9 миллиона манатов.

Все сделки по долларовым облигациям пришлись на азербайджанскую госкомпанию SOCAR и PASHA Bank , по манатным облигациям - на министерство финансов и Азербайджанский ипотечный и кредитно-гарантийный фонд.

В течение прошлой недели на вторичном рынке БФБ также были заключены сделки по акциям на общую сумму 31,4 тысячи манатов.

РЕПО-операции составили 8,6 миллиона манатов.

Официальный курс на 15 апреля составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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