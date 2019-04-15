PASHA Bank впервые в Азербайджане приступил к использованию рекрутинг-платформы HackerRank

15 апреля 2019 15:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Ведущий корпоративный банк Азербайджана – PASHA Bank – приступил к применению инновационной рекрутинг-платформы HackerRank. Система, применяющаяся на азербайджанском рынке впервые, позволяет эффективно выстраивать процесс приема на работу специалистов, занятых в сфере информационных технологий, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на банк.

Одной из главных преимуществ новой рекрутинг-платформы HackerRank является возможность проведения в PASHA Bank единовременного тестирования уровня знаний и профессиональных навыков сотен потенциальных кандидатов. Система позволяет предварительно изучить потенциал специалиста, объективно оценить его сильные и слабые стороны, техническую подготовленность, количество затрачиваемого на решение тех или иных задач времени и другие моменты. Данная платформа позволяет принимать участие в рекрутинговом процессе кандидатам, физически находящимся как в Азербайджане, так и любой другой точке мира.

По словам председателя правления PASHA Bank Талеха Кязымова, в современном динамично меняющемся мире ведущие компании все чаще прибегают к использованию подобных инновационных сервисов для поиска новых профессиональных кадров из IT-сферы.

«Наряду с работодателем, детальными результатами тестирования снабжаются также и кандидаты, что обеспечивает полную прозрачность и объективность процесса отбора. Уверен, что применение на азербайджанском рынке принципиально новой и одной из самых известных в сообществе профессиональных IT-специалистов платформы поможет нам еще более усилить свою позицию на рынке в качестве лучшего работодателя в цифровой сфере», - подытожил Т.Кязымов.

Отметим, что рекрутинг-платформа HackerRank считается стандартом для оценки профессиональных навыков IT-специалистов в более чем 1,000 компаниях в разных странах мира.

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