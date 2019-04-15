Bank Respublika стал ведущей организацией Азербайджана, поддерживающей МСП (ФОТО)

15 апреля 2019 15:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - 12 апреля Ассоциация микрофинансирования Азербайджана (АМФА) провела 12-ю ежегодную церемонию награждения ведущих организаций в секторе микрофинансирования, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Bank Respublika.

Bank Respublika, реализовавший в 2018 году целый ряд проектов, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства, победил в номинации «Ведущая организация года, поддерживающая малое и среднее предпринимательство».

«От имени Bank Respublika, я хотел бы выразить нашу благодарность АМФА за оценку нашей деятельности. 2018 год был очень успешным для банка, о чем свидетельствуют хорошие финансовые результаты по всем направлениям бизнеса. Успехи, достигнутые в прошлом году, позволят нам с уверенностью смотреть в будущее и реализовать еще более амбициозные проекты», - отметил председатель правления Bank Respublika Тариэль Исмайлов.

Напомним, что за последний год Bank Respublika получил награды в различных направлениях: розничный банкинг, инновационный банкинг, финансовая грамотность, образование, КСО и т.д.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, странице банка в Facebook или по номеру 144.

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