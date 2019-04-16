Банковские металлы в Азербайджане дешевеют

БАКУ /Trend/ - Цены на банковские металлы в Азербайджане во вторник понизились по сравнению с предыдущими показателями, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота 16 апреля подешевела на 7,6585 маната, составив 2184,313 маната, серебра - на 0,0179 маната, до 25,4289 маната, платины - на 6,7915 маната, до 1506,608, цена на унцию палладия - на 5,5165 маната, до 2324,4695 маната.

Название 16.04.2019 15.04.2019 Золото XAU 2184.313 2191,9715 Серебро XAG 25.4289 25,4468 Платина XPT 1506.608 1513,3995 Палладий XPD 2324.4695 2329,986

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 16 апреля составляет 1,7 AZN/USD.

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