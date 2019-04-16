Банковские металлы в Азербайджане дешевеют

БАКУ /Trend/ - Цены на банковские металлы в Азербайджане во вторник понизились по сравнению с предыдущими показателями, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота 16 апреля подешевела на 7,6585 маната, составив 2184,313 маната, серебра - на 0,0179 маната, до 25,4289 маната, платины - на 6,7915 маната, до 1506,608, цена на унцию палладия - на 5,5165 маната, до 2324,4695 маната.
|
Название
|
16.04.2019
|
15.04.2019
|
Золото
|
XAU
|
2184.313
|
2191,9715
|
Серебро
|
XAG
|
25.4289
|
25,4468
|
Платина
|
XPT
|
1506.608
|
1513,3995
|
Палладий
|
XPD
|
2324.4695
|
2329,986
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
Официальный курс на 16 апреля составляет 1,7 AZN/USD.
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