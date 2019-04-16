Expressbank проводит кампанию "Радость от премиальных карт"

БАКУ /Trend/ - Учитывая возросший спрос клиентов на премиальные карты, Expressbank объявил о начале кампании под названием «Радость от премиальных карт». В рамках данной кампании, которая продлится до 15 мая 2019 года, клиенты смогут приобретать премиальные карты без оплаты годового обслуживания, сообщает во вторник Trend со ссылкой на банк.

При осуществлении первоначального взноса на счет в размере 500 AZN/USD/EUR/GBP бесплатно будет предоставлена банковская карта VISA Gold/MasterCard Gold, а при взносе 1000 AZN/USD/EUR/GBP, карта VISA Platinum/MasterCard Platinum. Внесенную сумму можно будет обналичить без комиссии в любом банкомате Expressbank либо использовать при безналичных платежах и зарабатывать при этом до 30 процентов cashback.

Премиальных карты могут заказать в филиалах банка или онлайн на https://www.exb.az/getpremiumcards.

Держатели премиальных карт становятся обладателями эксклюзивных привилегий. В любой точке мира им предлагаются специальные скидки, удобные покупки, онлайн платежи, возможность обналичивания и другие специальные привилегии. Помимо этого, в любое время суток клиенты могут пополнить счет карты посредством более чем 700 терминалов ExpressPay, расположенных в 48 регионах по всей стране либо онлайн посредством личного кабинета.

Отметим, что в направлении развития безналичных платежей, Expressbank в 2018 году был удостоен нескольких наград, со стороны Центрального банка Азербайджанский Республики в номинации «Банк-лидер по инфраструктуре бесконтактных POS терминалов», «Банк-лидер по бесконтактным платежным картам» и «Банк-лидер по безналичным платежам», а со стороны Ассоциации банков Азербайджана (АБА) в номинации внедрение инновативных решений.

Expressbank, предлагающий широкий спектр финансовых услуг и продуктов как в направлении розничной, так и корпоративной сферы, представлен сетью из 15 филиалов расположенных по всей стране. Более подробную информацию об услугах банка клиенты могут получить по номеру 132, на официальном сайте банка www.expressbank.az, а также страницах банка в социальных сетях.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.