Центробанк Азербайджана выставит ноты на крупную сумму

16 апреля 2019 14:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) 17 апреля 2019 года пройдет аукцион по размещению краткосрочных нот Центрального банка Азербайджана на сумму 300 миллионов манатов, сообщает во вторник Trend со ссылкой на БФБ.

Номинальная стоимость каждой ноты составляет 100 манатов.

Период обращения нот составит 28 дней, оплата процентов по нотам - 15 мая 2019 года.

Общее количество заявок, поданных каждым банком, не должно превышать двух (одна – конкурсная, одна - неконкурентная).

Краткосрочные ноты являются инструментом денежно-кредитной политики для регулирования денежной массы в обороте. Приобретать ноты могут только банки.

Официальный курс на 16 апреля составляет 1,7 AZN/USD.

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