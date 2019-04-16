БАКУ /Trend/ - Международное рейтинговое агентство Moody's ожидает расширения кредитного портфеля Bank Respublika в 2019-2020 годах, сообщает во вторник Trend со ссылкой на агентство.

Также, базовая оценка кредитоспособности банка была повышена с caa1 до b3.

По мнению экспертов агентства, повышение связано с улучшением в доходности банка и качества активов.

Чистая прибыль банка Азербайджана по итогам 2018 года составила 2,2 миллиона манатов. В 2017 году у банка был чистый убыток в размере 10,5 миллиона долларов.

Moody's ожидает значительную чистую прибыль банка в следующие 12-18 месяцев.

Агентство повысило долгосрочные рейтинги депозитов Bank Respublika в национальной и иностранной валютах, а также улучшило прогноз по долгосрочным депозитным рейтингам банка был изменен с позитивного на стабильный.

Как считают эксперты Moody’s, улучшение качества активов обусловлено как амортизацией старого портфеля, так и увеличением доли новых кредитов, предоставляемых в соответствии с более жесткими стандартами андеррайтинга в 2019-2020 годах.

Стабилизированные экономические условия в Азербайджане должны принести пользу кредитоспособности домашних хозяйств и малых и средних предприятий - основных сегментов потребителей услуг Bank Respublika.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Талех Агавердиев)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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