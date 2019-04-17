Золотые слитки в Азербайджане дешевеют

БАКУ /Trend/ - Цена на золотые слитки в Азербайджане в среду опустились по сравнению с предыдущим показателем, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота 17 апреля подешевела на 12,2655 маната, составив 2172,0475 маната, цена на унцию серебра поднялась на 0,1243 маната, до 25,5532 маната, цена на унцию платины опустилась по сравнению с предыдущим показателем на 7,6925 маната, до 1498,9155, палладия - на 16,32 маната, до 2308,1495.

Название 17.04.2019 16.04.2019 Золото XAU 2172.0475 2184.313 Серебро XAG 25.5532 25.4289 Платина XPT 1498.9155 1506.608 Палладий XPD 2308.1495 2324.4695

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 17 апреля составляет 1,7 AZN/USD.

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