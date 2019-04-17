Золотые слитки в Азербайджане дешевеют

БАКУ /Trend/ - Цена на золотые слитки в Азербайджане в среду опустились по сравнению с предыдущим показателем, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота 17 апреля подешевела на 12,2655 маната, составив 2172,0475 маната, цена на унцию серебра поднялась на 0,1243 маната, до 25,5532 маната, цена на унцию платины опустилась по сравнению с предыдущим показателем на 7,6925 маната, до 1498,9155, палладия - на 16,32 маната, до 2308,1495.
|
Название
|
17.04.2019
|
16.04.2019
|
Золото
|
XAU
|
2172.0475
|
2184.313
|
Серебро
|
XAG
|
25.5532
|
25.4289
|
Платина
|
XPT
|
1498.9155
|
1506.608
|
Палладий
|
XPD
|
2308.1495
|
2324.4695
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
Официальный курс на 17 апреля составляет 1,7 AZN/USD.
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