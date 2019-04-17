Золотые слитки в Азербайджане дешевеют

17 апреля 2019 09:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цена на золотые слитки в Азербайджане в среду опустились по сравнению с предыдущим показателем, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота 17 апреля подешевела на 12,2655 маната, составив 2172,0475 маната, цена на унцию серебра поднялась на 0,1243 маната, до 25,5532 маната, цена на унцию платины опустилась по сравнению с предыдущим показателем на 7,6925 маната, до 1498,9155, палладия - на 16,32 маната, до 2308,1495.

Название

17.04.2019

16.04.2019

Золото

XAU

2172.0475

2184.313

Серебро

XAG

25.5532

25.4289

Платина

XPT

1498.9155

1506.608

Палладий

XPD

2308.1495

2324.4695

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 17 апреля составляет 1,7 AZN/USD.

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