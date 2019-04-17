Спрос на облигации минфина Азербайджана втрое превысил предложение

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) состоялся аукцион по размещению краткосрочных государственных облигаций министерства финансов Азербайджана на 25 миллионов манатов со сроком обращения 364 дня, сообщает в среду Trend со ссылкой на биржу.

Заявки на облигации были поданы 18 инвесторами на общую сумму 83,4 миллиона манатов. Вся сумма эмиссии была полностью реализована.

Заявки представлены в ценовом диапазоне 90,9 маната (при доходности в 10 процентов) и 93,4 маната (7,09 процента).

Цена отсечения по конкурентным заявкам была определена в 92,4 маната (8,2 процента), средневзвешенная цена составила 93,04 маната (7,5 процента).

Срок оплаты по облигациям – 14 апреля 2020 года.

Официальный курс на 17 апреля составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Талех Агавердиев)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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