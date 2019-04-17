Спрос на облигации минфина Азербайджана втрое превысил предложение

17 апреля 2019 17:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) состоялся аукцион по размещению краткосрочных государственных облигаций министерства финансов Азербайджана на 25 миллионов манатов со сроком обращения 364 дня, сообщает в среду Trend со ссылкой на биржу.

Заявки на облигации были поданы 18 инвесторами на общую сумму 83,4 миллиона манатов. Вся сумма эмиссии была полностью реализована.

Заявки представлены в ценовом диапазоне 90,9 маната (при доходности в 10 процентов) и 93,4 маната (7,09 процента).

Цена отсечения по конкурентным заявкам была определена в 92,4 маната (8,2 процента), средневзвешенная цена составила 93,04 маната (7,5 процента).

Срок оплаты по облигациям – 14 апреля 2020 года.

Официальный курс на 17 апреля составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Талех Агавердиев)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Определено место проведения следующего заседания рабочей группы по вопросам Каспия
Политика 17:47
Нужно ли разрешение родителей для приема на работу несовершеннолетних в Азербайджане? (ФОТО)
Общество 17:30
Азербайджан и страны Регионального содружества связи обсуждают развитие цифровой экономики
ИКТ 17:27
При сборе урожая "Агролизинг" будет отдавать предпочтение малым зерновым хозяйствам Азербайджана
Бизнес 17:01
Рынок ИКТ Азербайджана стремительно развивается - гендиректор Nokia в России (Эксклюзив)
ИКТ 16:56
В Баку будет создана современная система управления отходами (ФОТО)
Общество 16:36
Лента новостей
Путешествие в Анкару – могила Мамед Эмина Расулзаде, мавзолей Ататюрка, достопримечательности (ФОТО)
Путешествия 17:59
Kapital Bank увеличил объемы общего капитала на 67%
Финансы 17:57
Представлена программа Х Международного фестиваля Мстислава Ростроповича в Баку
Культура 17:55
Бакинцы встретятся с настоящими динозаврами
Культура 17:54
Определено место проведения следующего заседания рабочей группы по вопросам Каспия
Политика 17:47
ЦИК Турции официально объявил итоги муниципальных выборов в Стамбуле
Турция 17:40
Aston Martin представила новый автомобиль Бонда
В мире 17:35
Германия выделит грантовую помощь для строительства больниц в Кыргызстане
Центральная Азия 17:34
Нужно ли разрешение родителей для приема на работу несовершеннолетних в Азербайджане? (ФОТО)
Общество 17:30