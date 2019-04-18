Золотые и серебряные слитки в Азербайджане дешевеют

БАКУ /Trend/ - Цена на золотые слитки в Азербайджане в четверг снизилась относительно предыдущих показателей, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота 18 апреля подешевела на 9,197 маната, составив 2162,8505 маната, серебра - на 0,1447 маната, до 25,4085 маната, цена на унцию платины поднялась по сравнению с предыдущим показателем на 2,3715 маната, до 1501,287, палладия - на 58,446 маната, до 2366,5955.
|
Название
|
18.04.2019
|
17.04.2019
|
Золото
|
XAU
|
2162.8505
|
2172.0475
|
Серебро
|
XAG
|
25.4085
|
25.5532
|
Платина
|
XPT
|
1501.287
|
1498.9155
|
Палладий
|
XPD
|
2366.5955
|
2308.1495
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
Официальный курс на 18 апреля составляет 1,7 AZN/USD.
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