Золотые и серебряные слитки в Азербайджане дешевеют

БАКУ /Trend/ - Цена на золотые слитки в Азербайджане в четверг снизилась относительно предыдущих показателей, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота 18 апреля подешевела на 9,197 маната, составив 2162,8505 маната, серебра - на 0,1447 маната, до 25,4085 маната, цена на унцию платины поднялась по сравнению с предыдущим показателем на 2,3715 маната, до 1501,287, палладия - на 58,446 маната, до 2366,5955.

Название 18.04.2019 17.04.2019 Золото XAU 2162.8505 2172.0475 Серебро XAG 25.4085 25.5532 Платина XPT 1501.287 1498.9155 Палладий XPD 2366.5955 2308.1495

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 18 апреля составляет 1,7 AZN/USD.

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