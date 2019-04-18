Банк ВТБ (Азербайджан) запустил новую акцию по кредиту наличными

18 апреля 2019 10:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Банк ВТБ (Азербайджан) запускает новую акцию «Старт», в рамках которой клиенты могут получить кредит наличными по ставке девять процентов годовых, сообщает Trend со ссылкой на банк.

Предложение действует до 15 июля 2019 года, по завершении этого промопериода ставка составит 24 процента годовых.

Клиентам доступны займы в национальной валюте в размере до 10 000 манатов на срок от шести месяцев до трех лет. Чтобы оформить кредит необходимо обратиться в любое отделение банка ВТБ (Азербайджан), также можно оставить заявку дистанционно посредством WhatsApp по номеру +99455 2140986 или на сайте банка.

Начальник управления продаж, развития сети и клиентского обслуживания банка ВТБ (Азербайджан) Парвиз Расулов прокомментировал: «Данное предложение является уникальным для банковского рынка Азербайджана – обычно заемщикам предлагается кредит по единой ставке. Мы даем клиентам возможность существенно сократить свои расходы в рамках акции «Старт». Количество платежных периодов по сниженной ставке зависит от времени обращения за кредитом - чем раньше произошла выдача, тем больше ежемесячных платежей совершат клиенты по выгодной ставке».

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