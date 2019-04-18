Приступил к деятельности тридцатый филиал Xalq Bank

БАКУ /Trend/ - 15 апреля 2019 года начал функционировать тридцатый по счету филиал Xalq Bank – "Мардакян", сообщает в четверг Trend со ссылкой на банк.

Новый филиал является десятым столичным филиалом банка и предоставляет возможность населению, местным предпринимателям и организациям полный спектр банковских услуг, в частности, вклады, различные кредиты, валютно-обменные операции, пластиковые карты, расчетно-кассовые обслуживание и срочные денежные переводы и другие банковские операции. Филиал расположен по адресу г. Баку, Хазарский р-н, пос. Мардакян, ул. Есенина, 334. Телефон: (+994 12) 454 06 45.

Развитие филиальной сети является одним из важных направлений стратегии развития Халг Банка. На сегодняшний день филиальная сеть Xalq Bank состоит из тридцати филиалов, двадцать из которых действуют в регионах страны.

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