Центробанк Азербайджана привлечет у банков 350 млн манатов

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) 22 апреля 2019 года проведет очередной депозитный аукцион, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ЦБА.

В рамках аукциона Центробанк планирует привлечь 350 миллионов манатов. Аукцион пройдет на торговой платформе Bloomberg.

Процентная ставка по депозитам будет варьировать в пределах 7,01-8,99 процента. Срок размещения средств - 14 дней.

Центробанк начал проводить депозитные аукционы с середины июня 2016 года.

В Азербайджане действуют 30 банков, в том числе два - с государственным участием.

Официальный курс на 19 апреля составляет 1,7 AZN/USD.

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