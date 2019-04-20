Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе унция золота в Азербайджане подешевела на 22,831 маната (1,04 процента). Средневзвешенная стоимость унции золота, в свою очередь, составила 2176,0646 маната.
|
Изменение стоимости унции золота
|
8 апреля
|
2203,88
|
15 апреля
|
2191,9715
|
9 апреля
|
2208,963
|
16 апреля
|
2184,313
|
10 апреля
|
2214,2415
|
17 апреля
|
2172,0475
|
11 апреля
|
2222,4185
|
18 апреля
|
2162,8505
|
12 апреля
|
2197,9555
|
19 апреля
|
2169,1405
|
Средняя стоимость за неделю
|
2209,4917
|
Средняя стоимость за неделю
|
2176,0646
На прошедшей неделе унция серебра подорожала на 0,0832 маната (0,3 процента). Соответственно, средневзвешенная стоимость унции серебра составила 25,4735 маната.
|
Изменение стоимости унции серебра
|
8 апреля
|
25,741
|
15 апреля
|
25,4468
|
9 апреля
|
25,9451
|
16 апреля
|
25,4289
|
10 апреля
|
25,824
|
17 апреля
|
25,5532
|
11 апреля
|
25,8824
|
18 апреля
|
25,4085
|
12 апреля
|
25,4731
|
19 апреля
|
25,53
|
Средняя стоимость за неделю
|
25,7731
|
Средняя стоимость за неделю
|
25,4735
На прошедшей неделе унция платины подорожала на 21,7685 маната (1,4 процента). Соответственно, средневзвешенная стоимость унции платины составила 1511,0756 маната.
|
Изменение стоимости унции платины
|
8 апреля
|
1543,2175
|
15 апреля
|
1513,3995
|
9 апреля
|
1535,797
|
16 апреля
|
1506,608
|
10 апреля
|
1514,717
|
17 апреля
|
1498,9155
|
11 апреля
|
1540,574
|
18 апреля
|
1501,287
|
12 апреля
|
1519,97
|
19 апреля
|
1535,168
|
Средняя стоимость за неделю
|
1530,8551
|
Средняя стоимость за неделю
|
1511,0756
На прошедшей неделе унция палладия подорожала на 92,769 маната (3,8 процента). Средневзвешенная стоимость унции палладия, в свою очередь, составила 2350,3911 маната.
|
Изменение стоимости унции палладия
|
8 апреля
|
2347,105
|
15 апреля
|
2329,986
|
9 апреля
|
2345,269
|
16 апреля
|
2324,4695
|
10 апреля
|
2363,425
|
17 апреля
|
2308,1495
|
11 апреля
|
2362,796
|
18 апреля
|
2366,5955
|
12 апреля
|
2334,6015
|
19 апреля
|
2422,755
|
Средняя стоимость за неделю
|
2350,6393
|
Средняя стоимость за неделю
|
2350,3911
(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Талех Агавердиев)
Твиттер: @IsrafilbekovaS
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.