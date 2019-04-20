Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю

20 апреля 2019 14:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе унция золота в Азербайджане подешевела на 22,831 маната (1,04 процента). Средневзвешенная стоимость унции золота, в свою очередь, составила 2176,0646 маната.

Изменение стоимости унции золота

8 апреля

2203,88

15 апреля

2191,9715

9 апреля

2208,963

16 апреля

2184,313

10 апреля

2214,2415

17 апреля

2172,0475

11 апреля

2222,4185

18 апреля

2162,8505

12 апреля

2197,9555

19 апреля

2169,1405

Средняя стоимость за неделю

2209,4917

Средняя стоимость за неделю

2176,0646

На прошедшей неделе унция серебра подорожала на 0,0832 маната (0,3 процента). Соответственно, средневзвешенная стоимость унции серебра составила 25,4735 маната.

Изменение стоимости унции серебра

8 апреля

25,741

15 апреля

25,4468

9 апреля

25,9451

16 апреля

25,4289

10 апреля

25,824

17 апреля

25,5532

11 апреля

25,8824

18 апреля

25,4085

12 апреля

25,4731

19 апреля

25,53

Средняя стоимость за неделю

25,7731

Средняя стоимость за неделю

25,4735

На прошедшей неделе унция платины подорожала на 21,7685 маната (1,4 процента). Соответственно, средневзвешенная стоимость унции платины составила 1511,0756 маната.

Изменение стоимости унции платины

8 апреля

1543,2175

15 апреля

1513,3995

9 апреля

1535,797

16 апреля

1506,608

10 апреля

1514,717

17 апреля

1498,9155

11 апреля

1540,574

18 апреля

1501,287

12 апреля

1519,97

19 апреля

1535,168

Средняя стоимость за неделю

1530,8551

Средняя стоимость за неделю

1511,0756

На прошедшей неделе унция палладия подорожала на 92,769 маната (3,8 процента). Средневзвешенная стоимость унции палладия, в свою очередь, составила 2350,3911 маната.

Изменение стоимости унции палладия

8 апреля

2347,105

15 апреля

2329,986

9 апреля

2345,269

16 апреля

2324,4695

10 апреля

2363,425

17 апреля

2308,1495

11 апреля

2362,796

18 апреля

2366,5955

12 апреля

2334,6015

19 апреля

2422,755

Средняя стоимость за неделю

2350,6393

Средняя стоимость за неделю

2350,3911

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Талех Агавердиев)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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