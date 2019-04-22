Золотые и серебряные слитки в Азербайджане дорожают

БАКУ /Trend/ - Цены на золотые и серебряные слитки в Азербайджане в понедельник поднялись по сравнению с предыдущими показателями, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота 22 апреля подорожала на 5,9075 маната, составив 2175,048 маната, серебра - на 0,0649 маната, до 25,5949 маната, платины - на 6,511 маната, до 1541,679, цена на унцию палладия опустилась по сравнению с предыдущим показателем на 5,882 маната, до 2416,873.
|
Название
|
22.04.2019
|
19.04.2019
|
Золото
|
XAU
|
2175.048
|
2169.1405
|
Серебро
|
XAG
|
25.5949
|
25.53
|
Платина
|
XPT
|
1541.679
|
1535.168
|
Палладий
|
XPD
|
2416.873
|
2422.755
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
Официальный курс на 22 апреля составляет 1,7 AZN/USD.
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.