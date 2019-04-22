Золотые и серебряные слитки в Азербайджане дорожают

БАКУ /Trend/ - Цены на золотые и серебряные слитки в Азербайджане в понедельник поднялись по сравнению с предыдущими показателями, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота 22 апреля подорожала на 5,9075 маната, составив 2175,048 маната, серебра - на 0,0649 маната, до 25,5949 маната, платины - на 6,511 маната, до 1541,679, цена на унцию палладия опустилась по сравнению с предыдущим показателем на 5,882 маната, до 2416,873.

Название 22.04.2019 19.04.2019 Золото XAU 2175.048 2169.1405 Серебро XAG 25.5949 25.53 Платина XPT 1541.679 1535.168 Палладий XPD 2416.873 2422.755

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 22 апреля составляет 1,7 AZN/USD.

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