Золотые и серебряные слитки в Азербайджане дорожают

22 апреля 2019 09:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цены на золотые и серебряные слитки в Азербайджане в понедельник поднялись по сравнению с предыдущими показателями, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота 22 апреля подорожала на 5,9075 маната, составив 2175,048 маната, серебра - на 0,0649 маната, до 25,5949 маната, платины - на 6,511 маната, до 1541,679, цена на унцию палладия опустилась по сравнению с предыдущим показателем на 5,882 маната, до 2416,873.

Название

22.04.2019

19.04.2019

Золото

XAU

2175.048

2169.1405

Серебро

XAG

25.5949

25.53

Платина

XPT

1541.679

1535.168

Палладий

XPD

2416.873

2422.755

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 22 апреля составляет 1,7 AZN/USD.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Официальный курс маната к мировым валютам на 22 апреля
Финансы 09:47
Как в Азербайджане защищают манат от подделки? (ФОТО)
Финансы 21 апреля 08:02
Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю
Финансы 20 апреля 14:43
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
Финансы 20 апреля 11:02
Центробанк Азербайджана привлечет у банков 350 млн манатов
Финансы 19 апреля 10:30
Золотые и серебряные слитки в Азербайджане дорожают
Финансы 19 апреля 10:02
Лента новостей
Покусанный собакой мальчик переведен в палату – минздрав Азербайджана
Происшествия 11:09
Курс доллара в Казахстане снизился на 2,5 тенге после торгов превысивших $152 млн
Финансы 11:05
Туркменистан налаживает партнерство с израильской компанией в сфере цифровизации экономики
Бизнес 10:59
Лукашенко поздравил Зеленского с победой на выборах на Украине
Беларусь 10:56
Мансум Ибрагимов: В результате проводимой Президентом Ильхамом Алиевым политики Азербайджан переживает период стремительного развития (ВИДЕО)
Общество 10:41
Азербайджан примет участие в международной конференции по безопасности в Москве
Политика 10:27
В Афганистане восемь человек погибли в шахте от удушья
В мире 10:22
На востоке Турции задержаны нелегалы из Афганистана и Пакистана
Турция 10:20
"Аморфные сплавы": ученые разработали дешевые энергоэффективные материалы
В мире 10:12