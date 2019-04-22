Международный банк Азербайджана начал выплату компенсаций

22 апреля 2019 14:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В рамках Указа Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 28 февраля 2019 года «О дополнительных мерах, связанных с решением проблемных кредитов физических лиц в Азербайджанской Республике» Международный банк Азербайджана также начинает выплачивать компенсации по проблемным кредитам физических лиц, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на банк.

Перечисление компенсационных средств будет осуществляться поэтапно. Процесс будет основан на принципе очередности.

Международный банк Азербайджана уже разослал SMS клиентам и сообщил о месте и времени выплат компенсаций. Это было сделано для удобства граждан и экономии их времени. Таким образом, клиенты могут подойти в филиал в назначенное время и получить компенсации после соответствующей проверки данных.

Банк также просит клиентов, которые изменили свои номера телефонов, позвонить в Информационный центр банка по номеру 937 и предоставить новые контактные номера. На корпоративных страницах банка в социальных сетях также было опубликовано уведомление об этом.

Клиенты могут получить информацию о сумме компенсации и реструктуризации по кредитам в иностранной валюте на странице банка на портале Палаты надзора над финансовыми рынками Азербайджана.

Информацию о продуктах и услугах Международного банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az , во всех 36 филиалах и 40 отделениях банка, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице банка в социальной сети в Facebook.

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