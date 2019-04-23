Банковские металлы в Азербайджане подешевели

БАКУ /Trend/ - Цены на банковские металлы в Азербайджане во вторник опустились по сравнению с предыдущими показателями, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота 23 апреля подешевела на 8,228 маната, составив 2166,82 маната, серебра - на 0,0665 маната, до 25,5284 маната, платины - на 12,4185 маната, до 1529,2605, цена на унцию палладия опустилась по сравнению с предыдущим показателем на 50,439 маната, до 2366,434.

Название 23.04.2019 22.04.2019 Золото XAU 2166.8200 2175.048 Серебро XAG 25.5284 25.5949 Платина XPT 1529.2605 1541.679 Палладий XPD 2366.4340 2416.873

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 23 апреля составляет 1,7 AZN/USD.

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