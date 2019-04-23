Банковские металлы в Азербайджане подешевели

БАКУ /Trend/ - Цены на банковские металлы в Азербайджане во вторник опустились по сравнению с предыдущими показателями, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота 23 апреля подешевела на 8,228 маната, составив 2166,82 маната, серебра - на 0,0665 маната, до 25,5284 маната, платины - на 12,4185 маната, до 1529,2605, цена на унцию палладия опустилась по сравнению с предыдущим показателем на 50,439 маната, до 2366,434.
|
Название
|
23.04.2019
|
22.04.2019
|
Золото
|
XAU
|
2166.8200
|
2175.048
|
Серебро
|
XAG
|
25.5284
|
25.5949
|
Платина
|
XPT
|
1529.2605
|
1541.679
|
Палладий
|
XPD
|
2366.4340
|
2416.873
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
Официальный курс на 23 апреля составляет 1,7 AZN/USD.
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