Впервые в Азербайджане PASHA Bank предоставляет юридическим лицам возможность открывать счета онлайн

БАКУ /Trend/ - PASHA Bank предлагает новую услугу для юридических лиц - возможность открытия счета в режиме онлайн. Данная услуга предоставляется на азербайджанском рынке впервые, сообщает во вторник Trend со ссылкой на банк.

Отныне юридические лица смогут, заполнив форму заявки в режиме онлайн, подтвердить проведение соответствующей операции с помощью мобильной электронной подписи “Asan İmza”, получить в течение 10 минут реквизиты открытого счета и активировать его, посетив Банк.

Помимо открытия текущих и карточных счетов в разных валютах, Банк также предлагает своим клиентам возможность удаленного подключения к тарифным пакетам в соответствии с оборотом их бизнеса. Для обеспечения большей эффективности процесса, предоставленное для клиентов решение, будет совершенствоваться на постоянной основе.

«Уверен, что возможность открытия счета в онлайн режиме откроет перед нашими клиентами широкие возможности, в том числе, позволит воспользоваться конкурентным преимуществом данного цифрового решения. Внедрение данного сервиса является одной из ключевых целей Стратегии развития PASHA Bank на 2018-2020 годы и является очередным вкладом Банка в реализацию задач, обозначенных в «Стратегических дорожных картах национальной экономики и основных секторах экономики», - сказал Председатель правления PASHA Bank, Талех Казымов.

Господин Кязымов также подчеркнул, что получение на основе согласия клиента необходимой информации от соответствующих государственных органов в цифровом формате крайне важно для реализации подобных проектов и внедрения эффективных процессов. В свою очередь PASHA Bank располагает всеми техническими возможностями и ресурсами для предоставления своим клиентам данной услуги в соответствии с самыми современными стандартами.

Услуга доступна по данной ссылке.

Напомним, что в начале текущего года PASHA Bank впервые в Азербайджане предоставил возможность стать клиентом и получать реквизиты счета онлайн в течение 5 минут, также и индивидуальным предпринимателям.

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