Банковские металлы в Азербайджане дешевеют

24 апреля 2019 13:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цены на банковские металлы в Азербайджане в среду понизились по сравнению с предыдущими показателями, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота 24 апреля подешевела на 7,7945 маната, составив 2159,0255 маната, серебра - на 0,3352 маната, до 25,1932 маната, платины - на 20,247 маната, до 1509,0135, на унцию палладия - на 8,1175, до 2358,3165 маната.

Название

24.04.2019

23.04.2019

Золото

XAU

2159.0255

2166.8200

Серебро

XAG

25.1932

25.5284

Платина

XPT

1509.0135

1529.2605

Палладий

XPD

2358.3165

2366.4340

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 24 апреля составляет 1,7 AZN/USD.

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