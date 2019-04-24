Банковские металлы в Азербайджане дешевеют

БАКУ /Trend/ - Цены на банковские металлы в Азербайджане в среду понизились по сравнению с предыдущими показателями, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота 24 апреля подешевела на 7,7945 маната, составив 2159,0255 маната, серебра - на 0,3352 маната, до 25,1932 маната, платины - на 20,247 маната, до 1509,0135, на унцию палладия - на 8,1175, до 2358,3165 маната.
|
Название
|
24.04.2019
|
23.04.2019
|
Золото
|
XAU
|
2159.0255
|
2166.8200
|
Серебро
|
XAG
|
25.1932
|
25.5284
|
Платина
|
XPT
|
1509.0135
|
1529.2605
|
Палладий
|
XPD
|
2358.3165
|
2366.4340
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
Официальный курс на 24 апреля составляет 1,7 AZN/USD.
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