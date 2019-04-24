Банковские металлы в Азербайджане дешевеют

БАКУ /Trend/ - Цены на банковские металлы в Азербайджане в среду понизились по сравнению с предыдущими показателями, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота 24 апреля подешевела на 7,7945 маната, составив 2159,0255 маната, серебра - на 0,3352 маната, до 25,1932 маната, платины - на 20,247 маната, до 1509,0135, на унцию палладия - на 8,1175, до 2358,3165 маната.

Название 24.04.2019 23.04.2019 Золото XAU 2159.0255 2166.8200 Серебро XAG 25.1932 25.5284 Платина XPT 1509.0135 1529.2605 Палладий XPD 2358.3165 2366.4340

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 24 апреля составляет 1,7 AZN/USD.

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