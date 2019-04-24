Доллар подорожал к тенге по итогам дневных торгов на казахской бирже

24 апреля 2019 20:03 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Средневзвешенный курс доллара на дневной сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) 24 апреля 2019 года составил 378,77 тенге, сообщает Trend со ссылкой на данные биржи.

По информации KASE, на торгах долларом США на дневной сессии минимальный курс сложился на уровне 378 тенге за доллар США, максимальный — 379,10 тенге, курс закрытия — 378,85 тенге.

Объем торгов по американской валюте составил 86,596 миллиона долларов. Число сделок по операциям с валютой — 215.

В обменных пунктах Нур-Султана (бывшая Астана) максимальный курс продажи доллара на 15:30 (GMT+6) составлял 379,5 тенге, Алматы — 380,7 тенге.

По итогам утренней и дневной сессий средневзвешенный курс американской валюты сложился на уровне 378,56 тенге.

Официальный курс Нацбанка на 24 апреля составляет 377,33 тенге за 1 доллар США. 25 апреля, исходя из действующего порядка определения официального курса, он составит 378,56 тенге за 1 доллар.

Твиттер:@vakilovfaxri

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